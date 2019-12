LIVE Civitanova-Al Rayyan 11-5 | Semifinale Mondiale per club volley in DIRETTA | inizio

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Pipe di Leal, il suo caricamento è qualcosa di meraviglioso. 10-5 Bravo Osmany a sfruttare il muro scomposto di Faye. 9-5 Finisce qui la serie al servizio di Bieniek. 9-4 Sbaglia questa volta l’opposto qatariano. 8-4 Ace di Bieniek, la Lube va al time-out tecnico con quattro lunghezze di vantaggio. 7-4 Sbaglia al servizio Vukasinovic. 6-4 Mani-out di Ferreira. 6-3 Ace di un incontenibile Leal. 4-3 Pallonetto intelligente di Vukasinovic. 4-2 Muro di Leal su Marco Ferreira. 3-2 Si sblocca Ferreira in attacco. 3-1 Parallela in extra-rotazione per Rychlicki. 2-1 In rete il servizio di Juantorena. 2-0 Diagonale imprendibile di Leal, si inizia con un break. 1-0 Si parte con una bomba di Leal dalla seconda linea. 20:57 Ricordiamo che Ghafour è fuori servizio a causa infortunio. 20:54 Il fischio d’è previsto alle ore 21:00, ...

