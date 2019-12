L’Inter frena | Sarri si affida a Cristiano Ronaldo per il sorpasso

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Serie A, la Juventus contro la Lazio per centrare il nuovoin classifica. Ma aservirà il miglior. Persa la vetta della classifica, la Juventus ha la grande occasione per rifarsi dopo appena sette giorni. L’Inter si Antonio Conte si è fermata sullo zero a zero contro la Roma e i bianconeri si giocheranno le proprie carte contro l’altra squadra della Capitale, la Lazio. Un incrocio quasi beffardo, così come beffardo è stato per i nerazzurri lo stop contro la squadra di Fonseca. Juventus, occasione. Ma contro la Lazio non sarà semplice Ma per la Juventus la missione sarà tutt’altro che semplice. La Lazio è uno stato di forma invidiabile, forse è la squadra che mentalmente e atleticamente sta meglio in tutta la Serie A. Al contrario i bianconeri continuano a fare fatica ad assimilare i dettami del gioco di Maurizio ...

pisto_gol : Inter-Roma 0:0 L’Inter frena contro una buona Roma, che palleggia meglio e difende bene, con Pellegrini su Brozovic… - prestia_fabio : RT @pisto_gol: Inter-Roma 0:0 L’Inter frena contro una buona Roma, che palleggia meglio e difende bene, con Pellegrini su Brozovic e i due… - Maryeterngif : Serie A:La Roma frena l'Inter - INTER CALCIO -