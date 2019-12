India | muore una 23enne bruciata viva Aveva denunciato due uomini per stupro

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’è scossa da un nuovo caso di, in un paese dove la violenza contro le donne raggiunge, secondo alcuni osservatori, livelli endemici. Si tratta di una ragazza di 23 anni, morta in ospedale dopo essere stata aggredita da cinqueche, dopo averla trascinata in un campo dalla stazione ferroviaria, l’hanno cosparsa di kerosene e le hanno dato fuoco. L’aggressione è avvenuta nel distretto di Unnao, nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’, il più popoloso del paese. La ragazza stava proprio andando in tribunale per testimoniare contro dueaccusati di averla stuprata lo scorso marzo. È morta per infarto intorno a mezzanotte di venerdì. Secondo i media localiustioni sul 90% del corpo. Cinquearrestati La polizia ha arrestato cinque, tra cui due persone che l’avrebbero stuprata a marzo. Almeno uno dei ...