Il Natale “esplode” a Palermo | passeggiata in centro tra mercatini in stile europeo

direttasicilia

(Di sabato 7 dicembre 2019) Aè giàe sono tante le iniziative organizzate per tutto il mese di dicembre e per i primi giorni dell’anno nuovo. Per San Silvestro a giorni sarà svelato il nome della band che suonerà al concerto in piazza. Mentre il Comune didecide sul veglione di Capodanno,ospita innumerevoli iniziative all’interno delstorico che, in occasione di, rimarrà chiuso alle auto e pedonalizzato. Da via Ruggero Settimo a via Maqueda si potrà passeggiare senza problemi grazie all’area pedonale che resterà in vigore dal 21 dicembre all’Epifania. Pista di pattinaggio sul ghiaccio aDomani, torna al Giardino Inglese la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il taglio avviene nel giorno dell’Immacolata che dà via alla nuova edizione di “on Ice”, la pista di pattinaggio su ghiaccio che da dieci edizioni si conferma l’evento natalizio per ...

saporicondivisi : Natale e Capodanno: Idee originali e di gran lusso. Esplode la Champagne mania. - UnioneSarda : #Sardegna - La magia del Natale a #Senorbì: esplode la passione per le case illuminate -