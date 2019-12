Il ‘Grande Fratello Vip’ svela la foto della prima concorrente | “Sono stata una donna

caffeinamagazine

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’attesa per la nuova edizione del ‘GrandeVip’ è spasmodica. Innanzitutto vedremo come condurrà la trasmissione Alfonso Signorini, che sarà affiancato dalla moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, Wanda Nara, e dall’artista Pupo. Tanti nomi stanno circolando in queste ore per stabilire il cast ufficiale del programma. Ma ora la pagina ufficiale del ‘GF Vip’ hato un dettaglio molto importante. Andiamo con ordine e vi proponiamo le possibili presenze nella Casa più spiata d’Italia: si parlamoed exde ‘La Talpa’, Natalia Bush, dell’exde ‘La Pupa e il Secchione’, Nora Amile, dell’ex attrice hard, Cicciolina, dell’avvocato di quest’ultima, Luca Di Carlo, di Loredana Lecciso e dell’ex partecipante di ‘Temptation Island’, ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - stringimeharry : Sempre più convinta che mio fratello da grande diventerà un bel ragazzo. (lo è già da ora in realtà, moro e occhi verdi >>>>) -