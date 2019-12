Hamilton | “Io in Ferrari? Non lo so ancora” Leclerc | “Gli darei il benvenuto”

ilfogliettone

(Di sabato 7 dicembre 2019) "Io in? Non lo so ancora, non ci penso al momento. Mi piace dove mi trovo, e' un posto che amo, la squadra, l'organizzazione. E' difficile immaginarsi altrove. E' qualcosa di forte. Ci vuole tempo per costruire una cosa simile. Non si crea dall'oggi al domani e non la trovi in altri team. Senza Wolff? Non credo sarebbe lo stesso ma a volte cambiare aria fa bene". Lo ha detto il campione del Mondo Lewisdurante la premiazione della Fia al Carrousel du Louvre di Parigi rispondendo a una domanda se un suo probabile futuro inpossa essere legato al passaggio del team principal della Mercedes Toto Wolff alla Scuderia del Cavallino. Di certo Il futuro dello stesso Wolff è in bilico, la sua permanenza in Mercedes non è scontata.In campo anche, che ha confessato: “Seil benvenuto anel 2021 in? Certo, siamo in F1 e vogliamo lottare ...

