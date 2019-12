Ballerina uccisa | il killer confessa | “Volevo uccidere qualcuno”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Aveva solo vent’anni Ceren Ozdemin, ladi danza classica brutalmentein Turchia mentre faceva rientro a casa: fermato dalle forze dell’ordine, ilha fatto una confessione choc relativa al motivo per cui l’ha accoltellata.: la confessione delL’uomo era uscito dal carcere con un permesso pochi giorni prima di compiere l’omicidio e darsi alla fuga. Le forze dell’ordine sono riusciti a rintracciarlo nei pressi della sua abitazione nella provincia di Ordu, sul Mar Nero, e ha loroto di essere il responsabile del delitto. La motivazione che ha addotto per aver compiuto il terribile gesto ha lasciato tutti sconvolti. “Volevoqualcuno“, ha dichiarato, confermando di aver seguito la ragazza per circa quattro chilometri. Ha anche aggiunto che, se avesse trovato una pistola, avrebbe ...

