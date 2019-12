AAA vendesi comprensorio sciistico | la “Cortina del centro Italia” che piaceva a

ilsole24ore

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tra Prato di Tivo e Prato Selva, è completo di impianti di risalita e cannoni per l’innevamento artificiale. Tre anni fa è stato posto in liquidazione. Il passivo attuale è di un milione e 200mila euro

