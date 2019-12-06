Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20:30 (Di venerdì 6 dicembre 2019) Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 Roma TERAMO. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E CASSIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE GRA. MENTRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST. SULLA NOMENTANA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO. PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA NETTUNENSE. DALLE 21.00 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 6.00 DI DOMANI. DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE ...
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA FORTI DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI ANCORA DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE IN AUMENTO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI PERMANGONO DISAGI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI REGISTRANO CODE PARI A 3 KM, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO NEL PRIMO POMERIGGIO, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE PERMANGONO CODE, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità 6 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI IN PRIMO PIANO LA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE, A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO ANULLARE E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE A1 Roma-NAPOLI. SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MA IN DIREZIONE CENTRO, SI ...
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