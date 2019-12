Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 20 | 30

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)6 DICEMBREORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24TERAMO. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E CASSIA. IN CARREGGIATA ESTERNA, SI STA IN FILA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE GRA. MENTRE IN DIREZIONE CENTRO, INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST. SULLA NOMENTANA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE ANZIO. PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA NETTUNENSE. DALLE 21.00 DI QUESTA SERA FINO ALLE ORE 6.00 DI DOMANI. DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE ...

