Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2019 ore 11 | 30

(Di venerdì 6 dicembre 2019)6 DICEMBREORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral L'articolodel 06-12-ore 11:30 proviene daDailyNews.

