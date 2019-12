Sanità | la Campania non è più commissariata Ma ora serve il lavoro di tutti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Oggi, venerdì 6 dicembre, festeggiamo inl’uscita dal commissariamento della nostra. È un momento storico e bellissimo per chi come me sa bene cosa significhi operarsi di cancro al nord, curato da medici e infermieri di oltre dieci anni d’età media inferiore ai nostri, con strutture in dotazione organica completa e non più che dimezzati, come da noi da ormai troppo tempo. Il nostro governatore Vincenzo De Luca è felicissimo; con lui lo siamonoi come sanitari. Ma come cittadini e ammalati purtroppo non riusciamo ancora a sorridere. Laresta ancora ultima nella valutazione nazionale della concretizzazione sul territorio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), che certificano la reale soddisfazione dei bisogni sanitari dei cittadini. Siamo a fine anno e fare esami diagnostici e di follow up anche per gli ammalati di cancro con esenzione totale è ...

