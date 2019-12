Sampdoria | Ranieri ha cambiato la struttura difensiva della squadra

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Dopo il 442 iniziale,ha. Ad incidere è la posizione di Ramirez Il 442 diè un marchio di fabbricacarriera dell’allenatore, un sistema “semplificatore” che ha portato quasi ovunque. Pure a Genova, visto che nelle prime partite il Doria giocava con quel modulo. Tuttavia, per assecondare la caratteristiche di Ramirez,haforma alla, che oggi si schiera col rombo in fase di possesso. Anche quando la Samp si schiaccia dietro, non si forma il 442, bensì un 433 in cui Ramirez si defila a sinistra. Si vede con chiarezza nella slide sopra. Leggi su Calcionews24.com

BotSerieA : RT @IsaaakCAErvello: Chi si salva sicurissimamente in @SerieA ?? Partecipate numerosissimi. #LecceGenoa #SpalBrescia #CagliariSamp #Inter… - IsaaakCAErvello : RT @IsaaakCAErvello: Chi si salva sicurissimamente in @SerieA ?? Partecipate numerosissimi. #LecceGenoa #SpalBrescia #CagliariSamp #Inter… - ParmaLiveTweet : Sampdoria, Ranieri: 'Troppo timorosi. Pensiamo al Parma': Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ier… -