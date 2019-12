Portavano abusivamente la Madonna di Polsi | foglio di via per 4 calabresi

meteoweek

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si erano mescolati ai portatori delladiil settembre scorso. Scoperti, sono stati allontanati con undi via obbligatorio quattro originari di Bagnara Calabra. I Carabinieri della Compagnia di Bianco hanno notificato ildi via obbligatorio a quattro persone originarie di Bagnara Calabra che lo scorso 2 settembre, in occasione dei … L'articololadidi via per 4proviene da www.meteoweek.com.