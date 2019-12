Pochettino Bayern Monaco | il tecnico non è un candidato | i motivi

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), l’exdel Tottenham non appare tra i candidati per la panchina tedesca. Ecco iMauriciosi è separato recentemente dal Tottenham ed è alla ricerca di una panchina prestigiosa. Ma non sarà quella del, nonostante le recenti voci che lo volevano come. Secondo quanto fa sapere la Bild, ilnon è il profilo ideale per svariate ragioni. In primis per la sua mancanza di filosofia di gioco. Altro motivo non indifferente per la dirigenza è il fatto che non conosca il tedesco. Leggi su Calcionews24.com

