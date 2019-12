Limatola | domani l’accensione dell’albero in contemporanea con Baltimora

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Italia – Usa, uniti nelle tradizioni” è il titolo dell’evento promosso persera dal Comune dinel suggestivo borgo al cui interno sorge il famoso castello medievale che ospiterà fino a domenica prossima la decima edizione de “I Mercatini di Natale”, definiti tra i 3 più belli in Europa. L’evento consiste in uno spettacolo natalizio, alla presenza di centinaia di persone, nell’ambito del quale verranno accesi ingli Alberi di Natale sia a, nella piazza centrale del paese, che nella “Piccola Italia” di, nello Stato del Maryland (Usa). Sarà l’occasione per confrontarsi, in diretta, sulle tradizioni italiane e di quanto queste siano ancore “vive” nella comunità italoamericane. All’evento interverranno la Presidente della “Italian Language Foundation” ...

