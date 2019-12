newsmondo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tortona, Alessandria:per ilnella stazione. In Italia scatta nuovamente l’emergenza, il mondo del volontariato collabora con le autorità locali. Tortona,davanti alla stazione ferroviaria. La vittima è un romeno di quarantotto anni, ucciso daldella notte. Si tratta della seconda vittima in poche ore. Il primo decesso è stato registrato nella giornata del 5 dicembre a Milano. Tortona,dialla stazione A lanciare l’allarme sono stati alcuni pendolari che hanno visto il corpo delche si trovava nella parte che affaccia sui binari. Immediato l’intervento dei soccorritori che non hanno potuto farche constatare il decesso dell’uomo. Il sindaco di Tortona: “Siamo dispiaciuti, questa persona aveva rifiutato ogni tipo di aiuto” Il sindaco di Tortona, ...

NewsMondo1 : La strage silenziosa del freddo, morto un altro senzatetto - SIA_Srl : Vicinanza e solidarietà alle famiglie ed ai Lavoratori vittime della 'strage silenziosa' provocata dall'amianto. Ne… - Patrizi94111952 : @robersperanza @piersileri @MinisteroSalute @SergioCosta_min @Musumeci_Staff @ruggerorazza Una strage continua e s… -