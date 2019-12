La Lega decide pure per Forza Italia Veto in Calabria sugli Occhiuto No ai fratelli

lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Doveva essere questa la settimana decisiva nel centrodestra per la scelta unitaria del candidato in corsa per la Regione. Ne era certa Giorgia Meloni, soddisfatta di poter esprimere i suoi in Puglia e nelle Marche e ne era certo anche Silvio Berlusconi, a cui in teoria spetta la scelta del nome per la competizione elettorale prevista il 26 gennaio, in concomitanza con l’Emilia Romagna. Ma mentre in quest’ultima la leghista Lucia Borgonzoni è in campo da mesi – ad annunciarlo fu Matteo Salvini ad agosto in una conferenza stampa al Papeete – inil centrodestra rischia di presentarsi spaccato all’appuntamento. E mancano solo 50 giorni. Il nodo del contendere è sempre il solito da molte settimane: ilassoluto posto dal Carroccio alla candidatura del sindaco di Cosenza, Mario(nella foto), zavorrato dalle inchieste giudiziarie e dal dissesto finanziario ...

