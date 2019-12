Inter-Roma | probabili formazioni | Dzeko dal 1′ | Conte conferma Lautaro-Lukaku

serieanews

(Di venerdì 6 dicembre 2019)- Si parte, via alla 15^ giornata di Serie A.si preparano alla super sfida di questa sera con nerazzurri chiamati a difendere il primato in classifica e a caccia di importanti conferme anche in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona, match decisivo in chiave qualificazione. … L'articolodal 1′,proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato,, Risultati, Classifiche ed altro....

SkySport : ? #UltimOra #Roma ? Contro l'#Inter out #PauLopez e #Dzeko ?? In campo #Mirante tra i pali e #Zaniolo prima punta… - Inter : ?? | MATCH REPORT Tante occasioni ma nessuna rete nella fredda serata di San Siro #InterRoma 0?-0? #FORZAINTER ??… - Inter : LIVE! Dal Centro Sportivo Suning la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Roma -