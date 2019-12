Giovanna e Marcello muoiono a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La notizia di Montale, nel pistoiese, non lascia spazio a nessun commento. Una storia davvero particolare, che fa comprendere cosa possa davvero accadere quando a viversi è un vero amore. La storia di una coppia di coniugi di Montale, in provincia di Pistoia.si sono sentiti male improvvisamente unol’altro e inssimo tempo sono morti nello stesso luogo, in ospedale, e al’uno dall’ altro. Tutto ha avuto inizio da una semplice operazione alla gamba: un intervento chirurgico che era già stato programmato. Lungo il tragitto, la tragedia:si sono sentiti male improvvisamente unol’altro e inssimo tempo sono morti. Nessuno si spiega come possa essere accaduto, ma l’Italia si ferma, agiorni da Natale, di fronte un amore che supera lastessa. Continuala foto. Ad operarsi doveva essere, ...

albertigiannaro : Malore improvviso, Marcello e Giovanna muoiono a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme - RADIOBRUNO1 : La prima a sentirsi male è stata Giovanna, la moglie. Il marito, Marcello, non ha retto allo shock di vedere la don… - zazoomnews : Malore improvviso Marcello e Giovanna muoiono a pochi minuti di distanza dopo una vita insieme - #Malore… -