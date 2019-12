Francesco Monte pronto a diventare cantante e calcare il palco di Sanremo? Le sue parole

trendit

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una delle rivelazioni dell’ultima edizione di Tale e Quale Show è stata sicuramente, il signorino che, dopo aver portato scompiglio all’Isola dei Famosi (Eva Henger ci leggi?), ha rivelato le sue doti canore. Da Mahmood a Tommaso Paradiso, passando per Cesare Cremonini, Ed Sheeran e Michael Bublé (che gli hanno fatto vincere rispettivamente la terza e la sesta puntata),ha piacevolmente stupito il pubblico e la giuria, classificandosi secondo. Ecco allora che, stando alle ultime indiscrezioni,potrebbe presto intraprendere la carriera di: intervistato dal settimanale Chi, infatti, l’ex tronista ha voluto parlare di questa possibilità e rispondere alle voci che lo vorrebbero addirittura suldell’Ariston al Festival di? Non esageriamo. Era una strada che prima non avrei preso in ...

