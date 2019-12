Florida | rapina finisce nel sangue | inseguimento con sparatoria fa 4 morti | anche 2

fanpage

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quattro persone sono rimaste uccise in seguito a una violentatra polizia e malviventi giunta al termine di unper unaa una gioielleria a Coral Gables, nei sobborghi di Miami, in Usa. Tra le vittime purtroppo ci sonodue passanti che si sono ritrovati per caso tra agli spari.

