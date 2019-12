Coppa Italia calcio 2020 | definiti gli ottavi di finale Calendario | programma | orari e

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si è svolto il sorteggio deglididella2019-di, gli abbinamenti degli scontri diretti erano giàdal tabellone estratto in estate ma bisognava definire quali squadre giocheranno in casa la gara secca. Inter e Milan avranno il vantaggio di calcare il palcoscenico di San Siro contro Cagliari e SPAL, anche la Juventus potrà fronteggiare l’Udinese di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, trasferta invece per la Roma a Parma e per l’Atalanta a Firenze, Torino all’Olimpico contro il Genoa. Nessun sorteggio per Lazio e Napoli che giocheranno in casa contro Cremonese e Perugia, squadre di serie inferiore. Ildeglididelladeve ancora essere delineato, comunque si giocherà il 15 o il 22 gennaio.DI2019-DI ...

Inter : ?? | COPPA ITALIA Definita l'avversaria dei nerazzurri negli ottavi di finale di #CoppaItalia ?? - SerieA : ?? COPPA ITALIA ?? ?? SORTEGGI OTTAVI DI FINALE La @juventusfc giocherà in casa l’ottavo di finale contro l’… - SerieA : ?? COPPA ITALIA ?? ?? SORTEGGI OTTAVI DI FINALE L’@Inter giocherà in casa l’ottavo di finale contro il… -