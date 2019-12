Clima | il 2019 chiuse un decennio di eccezionali ondate di calore e di alta instabilità

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ilchiude undidi, assottigliamento dei ghiacci e aumento record del livelli marini. La causa? La concentrazione di gaslteranti derivanti dalle attività umane. Ancora: le temperature medie tra il 2015 e ile tra il 2010 e ilsaranno quasi sicuramente le più alte mai registrate. E ilarriverà a essere con tutta probabilità il secondo o il terzo anno più caldo mai registrato. Sono, in estrema sintesi, le indicazioni che arrivano dall’ultimo rapporto della WMO, la Word Meteorological Organization, presentato alla COP25, la conferenza sulin corso a Madrid. Non si tratta, purtroppo, di una buona notizia per il pianeta Terra e per gli esseri umani che lo abitano. Il rapporto si inserisce nella serie negativa degli avvertimenti al mondo politico, chiamato proprio alla COP25 per dare qualche (non sarà mai incisivo) ...

LaStampa : L’indagine choc sul clima. In 20 anni il meteo impazzito ha ucciso 20 mila italiani??????? - repubblica : Oggi su Rep: ???? Clima, così i Paesi si 'comprano' il diritto a inquinare [dalla nostra inviata STEFANIA DI LELLIS] - Agenzia_Ansa : #Clima: Greta arrivata a #Madrid, oggi sciopera Si unirà alla protesta di #FridaysforFuture dei ragazzi spagnoli… -