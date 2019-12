Calcio femminile | Serie A 2019-2020 | Sassuolo-Florentia 3-0 | le emiliane raggiungono le

oasport

Terza vittoria casalinga consecutiva e aggancio al quinto posto in classifica per il, uscito vincitore con il netto punteggio finale di 3-0 contro lanell'anticipo della nona giornata del campionato diA di. Lesi sono imposte al Mapei Stadium di Reggio Emilia grazie alle reti di Daniela Sabatino (66′), Luisa Pugnali (79′) e Giada Pondini (81′) riuscendo così a balzare momentaneamente in quinta posizione a quota 13 punti alla pari con le toscane in attesa degli incontri di domani. Per il club fiorentino si tratta della prima sconfitta dopo una sequenza molto positiva di cinque risultati utili di fila (4 vittorie, un pareggio).

