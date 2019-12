“20 anni che siamo italiani” – Il programma del venerdì sera di Raiuno Con Gigi D’Alessio

unduetre

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Terminato Tale e quale, ildivede un nuovo, molto particolare, articolato in tre puntate.e Vanessa Incontrada conducono “20che: tre primete evento per raccontare questo inaspettatoversario, dall’exploit nazionale dia Sanremo, all’arrivo della Incontrada nel nostro paese, dove è subito diventata un … L'articolo “20cheitaliani” – IldeldiConD’Alessio e Vanessa Incontrada.

repubblica : Turchia, Ceren: accoltellata a 20 anni mentre tornava a casa. È la 390esima donna uccisa dall'inizio dell'anno [agg… - borghi_claudio : Con l'intervista di oggi sul Corriere scopriamo che conte non solo è un mentitore seriale ma non ha idea di ciò di… - davidealgebris : Nei 3 anni del Governo Renzi unica volta in 20 anni in cui a) PIL salito piu del 1% b) Ore lavorate sono salite c)p… -