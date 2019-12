Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2019 ore 18 | 45

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)5 DICEMBREORE 18.35 MARCO CILUFFO BUONA SERA E BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA PISANA E AURELIA E TRA LE USCITE LABARO E SALARIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E APPIA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA BIVIO AUTOSTRADAFIUMICINO E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE A COMPLICARE LA SITUAZIONE REGISTRIAMO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA STORTA SEMPRE PER UN INCIDENTE A ISOLA SACRA FIUMICINO CODE SU VIA DELLA SCAFA VERSO OSTIA TROVIAMO RALLENTAMENTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA SALARIA ALTEZZA SANTA COLOMBA SULLA TIBURTINA TRA VILLALBA E RACCORDO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E RACCORDO SULLA ...

