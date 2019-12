Usa | via libera dalla Camera alla procedura di impeachment | «È in gioco la democrazia»

open.online

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Donald Trump sarà messo in stato di accusa. Lo ha annunciato la speaker della, la dem Nancy Pelosi, dando disco verderedazione degli articoli di. «Negli Usa nessuno è sopra la legge», ha detto Pelosi, facendo il punto sulladi. «Se consentiamo a un presidente di essere al di sopra della legge lo facciamo mettendo a rischio della nostra Repubblica». «È inla nostra, Donald Trump non ci lascia altra scelta che agire», ha proseguito Pelosi affermando che i fatti sono «incontestabili» e che il presidente «ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale». «Trump – ha aggiunto – cerca di corrompere una volta ancora le elezioni a suo vantaggio». La Casa Bianca ha reagito subito all’annuncio della presidente dellaNancy Pelosi. La portavoce Stephanie Grisham ...

