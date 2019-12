Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 14 | 10

romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nel 2017 reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 in crescita del 2,6 % in termini nominali del 1,2 Come potere d’acquisto l’Istat spiegando che però resta ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la diseguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più abbienti che con il più di 6 volte quello delle famiglie più povere l’eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi della riforma Del Mes incluse le note esplicative sulle clausole di azione collettiva su quelli che si è abbattuto durante la riunione l’ho detto il presidente Mario centeno spiegando che però serve ancora lavoro tecnico che sarà terminato a gennaio la ratifica è prevista nel ...

