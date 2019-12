Spoiler Una Vita | dall' 8 al 13 dicembre | Raul è ferito gravemente da suo padre

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una, che andrà in onda anche nella settimana che va'8 al 132019 in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i colpi di scena anche in questi appuntamenti non mancheranno e promettono grandi scintille. In particolar modo il giovanenon si pentirà mai abbastanza di aver scritto a suoJavier e di avergli rivelato dopo si trova nascosta sua mamma Carmen. Le anticipazioni di Una8-13: Javier organizza una rapina Nel dettaglio, infatti, glidella prossima settimana di Unache andranno in onda'8in poi rivelano che Carmen ha cercato di fare il possibile per mettere in guardia suo figlioa natura perfida di suo, ossia quella di un uomo violento e che non si fa assolutamente scrupoli nei confronti di nessuno. Peccato, però, che il giovane ...

angeloti12uwu : @Adrisyb *SPOILER WEATHERING WITH YOU* Casi se besan al final pero lo cortan con una pantalla blanca - forelskext : Oggi sono vestita come una persona studiosa, spoiler: sono tipo la peggiore del mio corso - infoitcultura : Uomini e Donne Trono Over spoiler: una proposta di matrimonio per Ida -