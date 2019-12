Samsung Galaxy A91 | quando esce | caratteristiche e novità

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)A91:La gammaA dell’azienda sudcoreana sarà svelata a partire dal 12 dicembre. I rumors e le indiscrezioni tornano a parlare del modello di punta del 2020, ilA91. Il sempre operativo OnLeaks sembra essere entrato in possesso dei file CAD. Di recente sono state infatti pubblicate le immagini del terminale dello smartphone. Dal render si può affermare cheha scelto un comune denominatore per i suoi futuri device, almeno per quanto riguarda l’estetica. Ecco tutti i dettagli.A91: la curvatura dei bordi laterali e le fotocamere Sembra che la società voglia portare sul mercato una certa omogeneità di. Sul piano estetico sono state riscontrate congruenze tra la predisposizione della fotocamera frontale (foro centrale) del device A91 e quelle del futuro S11; le ...

