Parroco lascia la chiesa | “mi sono innamorato di…”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A Novara si è avverato l’impossibile: unhato la tonaca per amore di una donna. Non è la prima volta che sentiamo notizie simili, ma è una novità per Cerano, il piccolo comune nella periferia di Novara dove si è consumato l’accaduto. Don Federico Sorrenti ha smesso il suo cammino spirituale, a comunicarlo ai fedeli è stato il vescovo della diocesi. Amor profano Non sempre l’amore di Dio vince su tutto e spesso l’amore carnale è più forte. Lo ha provato sulla sua pelle Don Federico Sorrenti. L’uomo eranella piccolo comune di Cerano in provincia di Novara . Dopo aver conosciuto una donna ed averla frequentata per diverso tempo, nel cuore nell’anima delsi era aperto un vero dilemma sacrale.re la fede ore l’amore per la donna? Ne ha discusso a lungo con il vescovo della zona di Novara, ...