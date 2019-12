Napoli | il report dell’allenamento di oggi 5 dicembre 2019

calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019), l’allenamento della mattina. Gran parte del lavoro svolto in gruppo da Milik, ancora personalizzato per Allan Questa mattina sui campi di Castel Volturno è andato in scena uno dei due allenamenti previstiper il. L’inizio del ritiro ha infatti segnato un aumento del carico di lavoro imposto da Carlo Ancelotti. All’interno del portale online, la società partenopea ha fornito ildi quanto avvenuto poco fa. Milik inizia a svolgere, finalmente, gran parte del lavoro con il resto del gruppo. Continuano invece il percorso ”personalizzato” Allan, Ghoulam e Tonelli. Il comunicato integrale comparso sul sito ufficiale delDoppia seduta per ilal Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra al mattino ha sostenuto il primo ...

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliBologna ???? - SiamoPartenopei : SSC Napoli, il report della seduta mattutina: Milik ha svolto parte della seduta in gruppo. Lavoro personalizzato p… - cn1926it : #Napoli, seduta mattutina. Il report dell’allenamento -