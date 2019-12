Maurizio Crozza | compie 60 anni il re della satira all’italiana

gqitalia

(Di giovedì 5 dicembre 2019), nato a Genova il 5 dicembre del 1959,60. Il satiro per eccellenzatelevisione italiana, a partire dall’esperienza con i Broncoviz che lo ha visto impegnato tra il 1989 e il 1996 accanto a Ugo Dighero, Marcello Cesena, Mauro Pirovano e Carla Signoris con cui si è sposato nel 1991 ed è diventato padre di Giove Pietro, è diventato di anno in anno un punto di riferimentocomicità italiana. La carriera del comico genovese ha una decisa impennata in piena era berlusconiana, tra il 1996 e il 2000, per le sue imitazioni e caricature nella trasmissione Mai dire golGialappa’s Band. Proprio sulle reti Mediaset si fa conoscere dal grande pubblico grazie a una serie di personaggi guidati dalla voce fuori campo del trio composto da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Una modalità, imitazione con voce guida fuoricampo, cheha ...

