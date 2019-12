L’attivista Christie Elan-Cane | «Il passaporto deve prevedere il genere neutro»

vanityfair

(Di giovedì 5 dicembre 2019) «È inaccettabile che qualcuno che non si definisce maschio né femmina sia costretto a dichiarare di appartenere a uninappropriato al fine di ottenere un»., 62enne inglese, nel giugno 2018 ha già perso una causa su questo tema contro l’Alta Corte del Regno Unito, ma adesso ha presentato ricorso alla Corte d’Appello contro la decisione dei giudici, sostenendo che l’attuale procedura per l’ottenimento delè «intrinsecamente discriminatoria»., che ha lottato per ottenere il riconoscimento legale e sociale di un’identità né maschile né femminile da più di 25 anni, vorrebbe che il Ministero degli Interni rilasciasse passaporti di: è comparsa davanti alla Corte d’appello per ridiscutere il caso. Il suo avvocato Kate Gallafent, ha spiegato ai giudici: «Non esiste nulla che sia più profondamente personale ...