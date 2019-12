Inter-Roma | programma | orario | tv | streaming | probabili formazioni Serie A 2019-2020

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Subito un impegno difficile per la nuova capolista. Dopo il sorpasso ai danni della Juventus della scorsa settimana, l’attende ladomani, venerdì 6 dicembre, in un anticipo che metterà di fronte due delle squadre più in forma di questo momento. A San Siro, alle ore 20.45, quindi, i nerazzurri se la vedranno con la formazione di mister Fonseca, reduce dalla vittoria per 3-1 sul non semplice campo di Verona. Saranno in palio 3 punti pesantissimi nell’anticipo di domani sera, con l’che vuole proseguire nel suo volo, sospinta dalla fenomenale coppia d’attacco composta da Lautaro Martinez e Lukaku, ma dovrà fare particolare attenzione ai giallorossi con Dzeko, Zaniolo e tanta qualità a sostengo di un gioco corale che cresce di settimana in settimana. IN TV —sarà trasmessa in diretta su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport...

