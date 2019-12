Il 2019 un anno di fuoco per le foreste del Pianeta | il VIDEO del WWF | “Non distogliere

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’che sta per concludersi ha visto bruciare circa 12 milioni di ettari in Amazzonia, 27 mila ettari del Bacino del Congo, oltre 8 milioni nell’Artico, 328mila ettari trae altri habitat in Indonesia. In questo momento anche l’Australia sta fronteggiando gli incendi boschivi più pericolosi e catastrofici mai visti prima. Nella giornata mondiale del suolo il WWF fa il bilancio drammatico degli incendi che hun effetto devastante sulla salute dei suoli del. Le fiamme, che sono il risultato della combinazione di deforestazione, agricoltura, zootecnia e cambiamenti climatici, ci stportando via vaste aree di: uno degli ambienti più straordinari e ricchi di vita del, da sempre in prima linea contro i cambiamenti climatici e fondamentali. Gli alberi, infatti, svolgono un ruolo di adattamento al riscaldamento globale e assorbono un’enorme ...

