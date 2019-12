Fukushima | rilevati picchi radioattivi oltre il livello di sicurezza sul sito delle

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Lavinia Greci I dati allarmanti sul J-Village, a 19 chilometri dall'impianto coinvolto dai danni dello tsunami, sono stati diffusi da Greenpeace. Il luogo sarà il punto di partenza della staffetta della torcia olimpica. Ma le autorità locali rassicurano L'allarme è grave, perché riguardadi radiazioni nucleari che sarebbero statial J-Village, punto di partenza della staffetta della torcia olimpicaOlimpiadi del 2020. Accade in Giappone, precisamente a, dove nel comunicare l'edei rilievi, che non rappresentano decisamente una buona pubblicità per il paese organizzatore, Greenpeace ha chiesto alle autoritò di procedere a nuovi monitoraggi nei pressi dell'impianto di Daiichi, colpito dallo tsunami e dal conseguente disastro nucleare del 2011. I dati denunciati da Greenpeace Secondo quanto ricostruito, in alcuni punti, in particolare a un ...

