Forum dei giovani di Reino | Iadanza riconfermato coordinatore

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Ieri sera, presso la sala consiliare del comune di, alla presenza del vice sindaco Fiorenzo Tremola, assessore alle politicheli, si è insediato il nuovo consiglio direttivo, eletto dall’assemblea dei soci di domenica 1 Dicembre. Il consiglio haall’unanimità iluscente Luigi. Oltre al Presidente la nuova assise delè costituita da: Taiano Luca (vice-), Calzone Dalila (segretaria), Cardone Manuel, Cocca Diego, Corbo Sofia, De Nunzio Gennaro, Fiscante Emanuele, Orsillo Rebecca, Soriano Poalo e Virgilio Fulvio. “Il– spiega l’assessore alle politicheli Tremola – è uno strumento importante di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche. Faccio un grande in bocca al lupo presidente e a tutti i ragazzi con l’auspicio che si rafforzi ...

ItalyMFA : Il Sottosegretario @ManlioDS chiude Think Tank Forum #Med2019: “Il lavoro di analisi dei think tank è fondamentale… - ItalyMFA : Sottosegr. @ivanscalfarotto apre #Med2019 Youth Forum: 'Incoraggiare maggiore partecipazione dei giovani nella soci… - team_world : Ascolta RDS: fino al 28 novembre potresti essere uno dei fortunati fan che volerà a Los Angeles per assistere al co… -