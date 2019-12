Fedez sclerosi multipla | “rischio ma sto bene” | la confessione del rapper

termometropolitico

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ma sto, ladel? La risposta è no. Ma ad accostare il suo nome al rischio della malattia è stato lo stesso. Come sappiamo si tratta di uno degli artisti italiani col maggior seguito sui social e non solo. Lui e la sua compagna, la fashion blogger Chiara Ferragni, compongono una delle coppie più apprezzate e ricercate del panorama artistico. Come è facilmente immaginabile qualsiasi notizia che riguardie Ferragni fa velocemente il giro della Rete e dei media. Ladi, nel corso dell’intervista condotta dal giornalista Peter Gomez che andrà in onda nella puntata di giovedì 5 dicembre alle 21:25 sul Nove del programma dal titolo La, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza sorprendenti.: il passaggio ...

