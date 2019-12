FAO | prezzi alimentari mondiali in aumento a novembre

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Isono notevolmente aumentati a, raggiungendo il punto più alto in oltre due anni, trainati dai rialzi deiinternazionali della carne e degli oli vegetali. L’Indice FAO deidei prodotti, che misura le variazioni mensili deiinternazionali delle materie primecomunemente commercializzate, nel corso del mese ha registrato un valore di 177,2 punti, undel 2,7% rispetto a ottobre e del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2018. Al’Indice FAO deidegli oli vegetali è aumentato del 10,4%, mentre le quotazioni dell’olio di palma sono aumentate in seguito alla forte domanda mondiale di importazioni, al maggiore impiego per la produzione di biodiesel e alle scarse prospettive di approvvigionamento per il prossimo anno. Anche i valori dell’olio di colza e di soia ...