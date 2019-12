Emre Can Juventus | ora cambia tutto | arriva la svolta improvvisa

juvedipendenza

(Di giovedì 5 dicembre 2019)CAN- Potrebbere in maniera imminente e totale il futuro diCan, sopratdopo il ko rimediato da Khedira, il quale starà fermo per circa 3 mesi. Ritorno in campo fissato per marzo e possibili nuovi scenario di mercato.Can potrebbe essere confermato con potenziale cessione rimandata alla prossima estate. Il centrocampista tedesco potrebbe ritornare utile dopo il ko di Khedira, e Paratici potrebbe così evitare di ritornare sul mercato già da gennaio.Can, nuovamente in lista Champions League? Il ko di Khedira potrebbe spingere laa riaprire le porte della lista Champions adCan, Il tedesco potrebbe ritagliarsi nuovamente il suo spazio dopo il ko del suo connazionale. Leggi anche: Mercato, ko Khedira: 3 mesi out. Paratici affonda per la nuova mezz’alaad un bivio: Paratici valuterà se puntare forte su...

forumJuventus : Juve senza Khedira: Bentancur è un muro portante e diventerà ancora più titolare. Emre Can lontano dal modello di c… - forumJuventus : #JuveSassuolo, domani ore 12,30. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Higuain e Ronaldo in avanti, Bernardeschi trequartis… - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: Cosa dovrebbe fare la #Juventus nel mercato di gennaio? Analizzando reparto per reparto, come 'dovrebbe agire' #Paratic… -