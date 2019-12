CorSport | il Napoli può dire addio ad Ancelotti a giugno pagando la clausola di 500mila

ilnapolista

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Néné De Laurentiis hanno intenzione di rompere il loro rapporto adesso, scrive il Corriere dello Sport. Il presidente vorrebbe evitare l’esonero, spera che ilsi rialzi in fretta “perchéper lui è divenuto ‘altro’, non semplicemente l’allenatore ma un uomo con il quale c’è stata subito empatia e condivisione d’una politica aziendale futurista, incentrata sul talento di un organico giovane e sulla rotazione utile per dare visibilità a ognuno. E dal primo giorno il rapporto si è sviluppato attraverso affinità culturali, una curiosità che appartiene ad entrambi e ch’è stata utile per accorgersi di avere una visione simile del calcio”. Ciò non toglie che il presidente abbia iniziato a sondare i nomi per il futuro del, scrive il quotidiano sportivo. Lo impone l’esigenza del momento. C’è una possibilità che si è riservato ilper la rescissione del ...

