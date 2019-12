Cani murati vivi in un casolare | da giorni senza cibo né acqua

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Cinquein tutto, tre cuccioli e due adulti,perin un vecchioné. Sarebbero morti in poco tempo se non fossero intervenuti a salvarli i volontari della Lav di Verona, la Lega antisezione. Il proprietario della struttura diroccata li stava facendo morire di fame e di sete., la denuncia della Lav “La situazione che ci siamo trovati di fronte è risultata agghiacciante. Una cagna con tre cuccioli segregati in unmentre un maremmano era chiuso in un recinto esterno. Particolarmente straziante è stato vedere i cagnolini accovacciati sul corpo della loro mamma”. Questo quanto si legge nel comunicato pubblicato dalla Lav Verona sulla propria pagina Facebook. Particolarmente gravi le condizione della femmina adulta, immediatamente sottoposta a forte reidratazione. A lanciare l’allarme è stato un pastore della zona ...

