Calvarese per Inter-Roma | Lazio-Juve a Fabbri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Queste le designazioni arbitrali in vista della 15ma giornata di andata di Serie A, in programma domenica 8 dicembre alle ore 15.00: Atalanta-Verona (sabato 7 h.15.00): Valeri diGiallatini-Mondin iv: Marinelli var: Di Bello avar:De Meo Bologna-Milan (h.20.45): Chiffi di Padova Bindoni-Manganelli iv: Piccinini var: Guida avar:Di Vuolo(venerdi' 6 h.20.45):di Teramo Alassio-Ranghetti iv: Maresca var: Mazzoleni avar: Paganessintus (sabato 7 h.20.45):di Ravenna Meli-Passeri iv: Massa var: Irrati avar: Tolfo Lecce-Genoa (h.12.30): Rocchi di Firenze Costanzo-Peretti iv: Pasqua var: Banti avar: Liberti Sampdoria-Parma (h.18.00): Abisso di Palermo Di Iorio-Pagliardini iv: Dionisi var: Di Paolo avar: Carbone Sassuolo-Cagliari: Pairetto di Nichelino Tegoni-Fiorito iv: Marini var: Doveri avar: Galetto Spal-Brescia: Orsato di Schio Prenna-Gori iv: Giua ...

