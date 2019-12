Alfonso Signorini fa un’insinuazione sulla vita privata di Barbara d’Urso

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019)sud’Urso: “Lei single? Ma non è vero!” Uno dei misteri del gossip italiano è il seguente: come fa una donna piacente comed’Urso a essere fieramente single da anni? Lei ha sempre ripetuto di esserlo da moltissimo tempo e di dedicare la suaal lavoro, all’amato pubblico che segue le sue trasmissioni e al ballo nelle balere (oltre agli esercizi di danza mattutini atti per mantenere un fisico tonico e in salute). Ad affrontare l’argomento è stato Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle Donne dove, sempre con il gatto acciambellato sulle sue ginocchia, ha fatto un’insinuazionedella conduttrice di Pomeriggio 5: “Lei single? Ma non è vero, quella è una vecchia storia!”.d’Urso single?rivela: “Troverà anche ...

zazoomnews : “Barbara D’Urso single? Non è vero”: spifferata colossale. E arriva da Alfonso Signorini in persona - #“Barbara #D… - onesirsir : RT @PC_Chiambretti: Il nostro Alfonso Signorini arriva trionfante a #CR4LaRepubblicaDelleDonne... con una grande notizia! ?? - leggoit : Gf Vip, #loredana lecciso dice no. #alfonso signorini: «Ecco chi ho incontrato» -