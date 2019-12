ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)inda, un vestito ovviamente bianco e tanta emozione. L’opinionista e attivista lgbt, con un passato in politica, non è convolata a nozze ma è apparsa su Instagram in alcuni scatti con l’nuziale, merito di unata per un atelier su una passerella a Potenza. Tra le mani un bouquet, gli sguardi e gli applausi dei presenti: “ta indaa Potenza, grande emozione”, ha commentato a caldo mentre in un video pubblicato poco prima sceglieva l’con una “commare” sottolineando l’assenza di un marito. Visualizza questo post su Instagramta indaa #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione Un post condiviso da(@) in data: 1 Dic 2019 alle ore 2:33 PST Nell’attesa lo scatto ha ottenuto migliaia di like e ...

vladiluxuria : Vladimir Luxuria risponde ai commenti cattivi su di lei: 'Sgarbi, puoi avere tutta la cultura che vuoi ma sei un ca… - FQMagazineit : Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa. Ma è solo per una casa di moda. L’attivista lgbt non smentisce però di es… - Noovyis : (Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa. Ma è solo per una casa di moda. L’attivista lgbt non smentisce però di e… -