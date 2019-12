Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 | 15

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)4 DICEMBREORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA, E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E ...

