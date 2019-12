Sopralluogo a Scampia | la Regione in campo per la riqualificazione della zona

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Su sollecitazione del Presidente De Luca si è svolto stamattina un, in località Cupa Perillo, per definire le modalità di azione per rimuovere alcune gravi criticità ambientali, causate dall’abbandono di rifiuti su aree pubbliche. Al fine di garantire unaambientale dell’area, agevolando anche l’apertura al traffico delle rampe d’innesto sull’asse mediano, laha deciso d’intervenire con oneri e mezzi propri, in sostituzione di Comune e Città metropolitana, per la rimozione dei rifiuti abbandonati evegetazione spontanea che ostruisce le sedi carrabili delle rampe. Nei prossimi giorni sarà istituito un apposito tavolo tecnico fra, Città metropolitana (ente proprietario delle sedi viarie) e Comune di Napoli (ente competente per la problematica dei campi rom, ...

