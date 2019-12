Sanità | Unicef | “59 milioni di bimbi avranno bisogno di assistenza nel 2020”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Servono 4,2 miliardi di dollari per il 2020 per raggiungere 59di bambini con aiuti salvavita in 64 Paesi nel mondo. È l’appello che arriva dall’, il più grande mai fatto, con una richiesta superiore di 3,5 volte rispetto ai fondi del 2010. “Oggi il numero di bambini che hannodi, da quando ne teniamo traccia, è il più grande di sempre: 1 su 4 vive in Paesi colpiti da conflitto o disastro”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale. “Un numero ‘storico’ di bambini costretti a lasciare le proprie case necessita urgentemente di protezione e supporto. I conflitti restano le cause principali, oltre a fame, malattie infettive ed eventi meteorologici estremi legati al cambiamento climatico, che costringono altridi persone a cercare aiuti salvavita”. I più ampi appelli sono per i ...

