Roma | maestra a processo per maltrattamenti | alunni sotto la pioggia per punizione

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’insegnante di una scuola elementare paritaria nel quartiere dell’Eur aè finita, con la grave accusa di aver maltrattato i suoi. Molti gli episodi contestati alla donna, che ha respinto tutte le imputazioni a suo carico. I fatti risalirebbero al biennio 2015-2017, quando allaè stata affidata una classe particolarmente vivace: così la docente avrebbe pensato di ricorrere alla maniere forti per far fronte all’irrequietezza degli studenti, con una serie di punizioni ed atteggiamenti spesso sfociati in ingiurie, percosse e umiliazioni. L’elenco delle vessazioni subite dai bambini è lungo: in particolare colpisce l’abitudine di farli andare a passeggiare in giardino, anche d’invernola, dopo averli rimproverati. Una serie di punizioni davvero crudeli In seguito alla denuncia, laè stata oggetto di un provvedimento disciplinare che ...

